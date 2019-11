Quim Torra demana disculpes: «No hem estat capaços de donar una resposta política a l'alçada»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que si el president en funcions espanyol, Pedro Sánchez, accepta unes rondes de diàleg "sense condicions" i "on es pugui parlar de tot", "estudiaran" facilitar-li la investidura. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra ha avançat que si "seu, parla amb el Govern, respecta la voluntat popular i es pot parlar de tot" considerarien abstenir-se en la votació, encara que ha recordat que fins ara no ha vist "cap proposta" per part del govern espanyol. D'altra banda, el president de la Generalitat ha volgut demanar disculpes "a tot el poble de Catalunya" per no haver donat una resposta conjunta a les sentències del Suprem. "No hem estat capaços en un mes de donar una resposta política a l'alçada del que la ciutadania està demanant i exigint", ha constatat.

A l'entrevista, Torra ha insistit que no s'abstindran al Congrés "a canvi de res" però sí que ha obert la porta a fer-ho si hi ha "un diàleg sincer i seriós i no per fer la foto". "La foto ja ens l'hem fet dues vegades, la ciutadania ja no vol més fotos", ha reblat el president, que ha reclamat al cap de l'executiu espanyol en funcions que li respongui les trucades.

Torra, de fet, ha recordat que ahir va trucar a Sánchez una altra vegada però aquest no li va agafar el telèfon i l'ha acusat de "deixadesa de funcions inexplicable".

El president també s'ha referit al seu judici per "desobeir en primera instància" el requeriment de la JEC per retirar la pancarta de la Generalitat i ha confiat que el judici "serà favorable". Tot i això, s'ha negat a parlar de la possibilitat que acabi resultant en la seva inhabilitació i ha assegurat que no està "en el marc mental de les inhabilitacions". "Ens paralitzaria, no vull quedar paralitzat per pensar en si m'inhabiliten; no puc estar pendent d'hipòtesis", ha conclòs Torra, que ha recordat que el país "està mobilitzar i madur" i s'ha "aixecat" contra la sentència.

Precisament en relació a les mobilitzacions, Torra ha valorat el tall de l'AP-7 convocat per Tsunami Democràtic i ha insistit que al país "no es pot prohibir l'exercici del dret a protesta" si és amb accions no-violentes.

Així, Torra ha insistit que "no hi haurà ni té perquè haver-hi càrregues policials", encara que posteriorment a les seves declaracions la policia francesa ha llençat gas pebre per dispersar i ha carregat contra els manifestants- i ha assegurat que la seva "màxima preocupació" és per la gent que està protestant.