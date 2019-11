Torrent avança la votació de la moció sobre autodeterminació per esquivar el TC

El president de Parlament, Roger Torrent, va avançar a primera hora del matí d'avui el ple del Parlament, de manera que previsiblement es podrà votar la polèmica moció de la CUP sobre autodeterminació abans que acabi la reunió del Tribunal Constitucional, que podria tractar aquest assumpte.

Torrent està advertit de les possibles conseqüències penals de tramitar mocions que reafirmin l'objectiu de l'autodeterminació -com és el cas del text de la CUP- ja que contravé resolucions anteriors del Constitucional. Sota aquesta premissa, el Govern central va acordar divendres passat demanar al Constitucional que suspengui l'admissió a tràmit de la moció de la CUP que s'ha de votar avui al ple del Parlament, una petició que podria tractar l'àrbitre constitucional també avui.

El ple de la cambra catalana, que habitualment se celebra el dimecres i el dijous, ja es va avançar a avui a la tarda per un viatge de Torrent a Suïssa, on participa dijous a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia. Però ahir a la tarda, per sorpresa, Torrent la va avançar encara més i va fixar l'inici per a les nou del matí.

Segons l'agenda del ple, amb aquesta modificació, la votació de la polèmica moció tindrà lloc abans de la pausa del migdia, moment en què és poc probable que el Constitucional ja l'hagi suspès.

Torrent va avançar el ple sense acordar-ho prèviament amb el president català, Quim Torra, malgrat que a aquella mateixa hora està convocada la reunió setmanal de la Generalitat, que no es modificarà. Per la seva banda, fonts de l'entorn del president del Parlament van explicar que s'havia «informat» l'executiu català del canvi d'horari.

L'ordre del dia del ple d'avui al matí inclou votacions d'una proposició de llei i de mocions en què no podran participar els consellers que són diputats ni el president català, almenys les de primera hora. En condicions normals, no obstant això, els membres de la Generalitat podrien arribar a la votació de la moció de la CUP, ja que és l'última del matí.

Fonts del Govern van transmetre el seu «malestar per no haver rebut cap comunicació formal» del canvi d'hora de ple. Van assegurar que s'havien assabentat de l'avançament del ple «per alguns diputats» i van criticar que no s'hagi tingut en compte que hi ha reunió de Consell Executiu.

Per part seva, el grup de Ciutadans al Parlament va demanar a la Mesa que Torrent exclogui de l'ordre del dia el debat i votació sobre la moció de la CUP. Com a principal argument, els taronges van destacar que la tramitació d'aquesta iniciativa suposa, segons el seu parer, desobeir les directrius estipulades pel Constitucional. Ciutadans va afirmar, a més, que la moció reitera iniciatives anteriors que ja han estat suspeses per l'alt tribunal.

D'altra banda, el Constitucional va arxivar per pèrdua d'objecte les peces sobre la suspensió com a diputats dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, i de l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, condemnats pel procés, atès que aquests han perdut la condició de parlamentaris. Els tres van recórrer al tribunal de garanties els acords de la Mesa del Congrés el passat 24 de maig i 11 de juny que acordaven la seva suspensió com a diputats sustentada en l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal, atès que estaven processats en ferm per rebel·lió i es trobaven en presó preventiva.