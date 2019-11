Tsunami Democràtic fa una crida per col·lapsar la frontera basca

Tsunami Democràtic ha fet una crida a circular aquest dimarts a les 18h de la tarda a 60 quilòmetres per hora entre el peatge de l'A8 d'Oiartzun i el d'Hendaia per tots dos carrils amb els llums d'emergència engegats per col·lapsar la frontera basca de Behobia.

En una operació que han anomenat 'Cargol', el moviment assegura que Catalunya i País Basc viuen un conflicte polític "no resolt" amb l'Estat, que només ofereix "imposició i repressió", mentre la ciutadania "lluita i reclama drets democràtics i fonamentals". Per això, demanen oferir una "solució democràtica" per a Catalunya i Euskadi.