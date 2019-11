Els CDR tallen per segona jornada consecutiva diverses vies principals de Barcelona

Els CDR tallen per segona jornada consecutiva vies importants de Barcelona com ara l'avinguda Meridiana –en una acció que es repeteix cada nit des del primer dia que es va fer pública la sentència del procés-, l'avinguda Diagonal, la ronda del Mig o la Gran Via. La Meridiana es talla a l'altura del carrer Fabra i Puig, però també hi ha un tall a la plaça de les Glòries. La Gran Via està tallada en dos punts, a l'altura del carrer Padilla i també a la zona de plaça Universitat, en aquest cas a causa de l'acampada d'estudiants contraris a la sentència del procés instal·lada en aquest punt des de finals d'octubre. La Diagonal es talla, com dimarts, a Maria Cristina, i també en aquest lloc es bloqueja la ronda del Mig.

El Servei Català de Trànsit ha informat que es fan desviaments obligatoris de la B-23 cap a les rondes per tal d'evitar els bloquejos.

En paral·lel els CDR han dut a terme altres accions de protesta a diversos punts del territori català, com per exemple a Osona, on han tallat la C-17 i la C-25 al seu pas per Gurb.