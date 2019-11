ERC aposta per un referèndum pactat amb l'Estat sense descartar la via unilateral

La direcció d'ERC busca, en la seva proposta de ponència política per al 28 Congrés que se celebrarà el 21 de desembre, reforçar la seva aposta pel diàleg i la via acordada amb l'Estat per a l'exercici de l'autodeterminació de Catalunya, encara que sense descartar un referèndum unilateral.

Amb el títol «d'enfortir-nos per tornar, per guanyar», els dirigents d'ERC van fer arribar ahir a la militància republicana la seva proposta de ponència política en la qual hi ha una clara aposta per reforçar el gir donat per aquest partit a favor de la via dialogada i pactada amb l'Estat, en detriment de la via unilateral per la qual s'apostava en l'anterior congrés de l'any 2015.

En el document, s'analitza el moment actual i es traça l'estratègia que proposa la «cúpula» d'ERC amb la finalitat de «culminar el camí cap a la independència amb el referèndum d'autodeterminació com a pas previ per a la consecució de la república catalana, amb o sense el consentiment de l'Estat», puntualitza el partit republicà en el seu comunicat públic.

Després que el passat mes de setembre ERC celebrés la primera part del 28 Congrés Nacional, amb la reelecció d'Oriol Junqueras i Marta Rovira com a màxims dirigents i la designació de la nova executiva, la ponència política constitueix el «full de ruta» dels republicans per als propers anys i és el que serà debatut i votat pels militants el 21 de desembre.

En el text, sobre el qual els militants disposen d'una setmana per presentar esmenes, la direcció d'ERC considera que un referèndum d'autodeterminació segueix sent «el millor instrument» per aconseguir la independència, i es marca com a objectiu que sigui acordat amb l'Estat .

«Cal fer que el referèndum que ara sembla impossible sigui inevitable», va subratllar la ponència al mateix temps que recorda l'ampli suport que té en la societat catalana un referèndum, que inclou a favorables i contraris a l'opció de la independència.



Tres vies

Per assolir l'objectiu de l'autodeterminació, la comissió redactora de la ponència traça tres vies, la primera de les quals passa per «aixecar la bandera del diàleg i la negociació amb l'Estat», tot i que aquest últim «ha deixat la cadira buida massa anys i no té oferta política per oferir a Catalunya».

La segona via passa per forçar «la convocatòria del referèndum» mitjançant la combinació de «força i acció per aconseguir que l'Estat espanyol no tingui una altra alternativa que avenir-se a pactar una solució democràtica basada en l'autodeterminació».

Segons la ponència, «cal forçar l'Estat a moure's des de les posicions intransigents i poc democràtiques» i per a això propugnen la mobilització constant, la desobediència civil i la lluita no violenta, al costat de l'enfortiment de les institucions catalanes i «les complicitats internacionals».

Sobre la «tercera via», que passa per la possibilitat d'un referèndum unilateral, l'actual cúpula d'ERC puntualitza que «no és l'aposta prioritària».