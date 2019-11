«MUNICIÓ» contra l'euroordre de Puigdemont

La defensa de l'expresident veu «positiva» l'opinió de l'advocat de la UE i assegura que l'utilitzarà com a «munició» per rebatre l'euroordre a Bèlgica. La decisió de la cort europea pot afectar indirectament a Puigdemont i Comín, tots dos fugits a Bèlgica i reclamats per la justícia espanyola, els que van treure sengles escons en els comicis europeus per la llista de JxCat (Lliures per Europa) però no van ser reconeguts com a membres del Parlament Europeu en no haver retirat l'acta a Madrid i també van reclamar a tribunal de Luxemburg. agències/ddg brusel·les