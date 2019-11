La cambra rebutja la reprovació de Buch per l'actuació policial

«Vull agrair la confiança que ha traslladat el Parlament de Catalunya vers el conseller d'Interior, però no tant en l'àmbit personal sinó també com la confiança amb el cos dels Mossos d'Esquadra», va manifestar el conseller d'Interior, Miquel Buch. El Parlament va rebutjar una moció de la CUP (a la foto, Maria Sirvent) que instava el Govern a demanar reprovar Buch per la gestió dels Mossos, amb només 12 vots a favor. El conseller va dir que es confia en el cos «malgrat crítiques puntuals que segur que el mateix cos audita i vigila per si hi ha alguna actuació que no s'hagi correspost poder corregir». El Parlament també va aprovar revisar la identificació dels agents i fer-la visible per davant i per darrere en el termini de sis mesos.