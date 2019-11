230 personalitats signen un manifest que demana a l'Estat una negociació amb Catalunya

236 personalitats d'arreu del món han signat un manifest que demana a l'Estat una negociació amb Catalunya. El text, escrit el 23 d'octubre -nou dies després de la sentència del Suprem-, destaca que el Govern ha demanat "reiteradament" a l'executiu espanyol que iniciï una negociació per resoldre el conflicte, una petició que fins ara "no ha estat resposta". Signen el manifest filòsofs com Noam Chomsky, Philip Pettit, Josep Ramoneda o Gianni Vattimo; el psicòleg Steven Pinker; els sociòlegs Anthony Giddens, Ignacio Sánchez-Cuenca i Boaventura de Sousa Santos; els epidemiòlegs Richard Wilkinson o Kate Pickett, així com el psicòleg Steven Pinker o la politòloga Jane Mansbridge. També hi apareixen l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena; el rector de la UPF Jaume Casals; i el jurista Javier Pérez Royo.

Aquest és el text íntegre del manifest

Aquesta petició va ser redactada el 23 d'octubre, arran de la sentència contra els líders independentistes catalans i els aldarulls que aleshores es van desencadenar. Per ara, tot fa pensar que els aldarulls han anat a menys i que aviat es formarà un govern a Madrid de caràcter progressista. Ara, més que mai, és l'hora d'emprendre negociacions.

ELS SOTASIGNANTS, gent principalment del món de la cultura i de l'àmbit acadèmic,

CONSTATEM QUE:

1. Des que el dilluns 14 d'octubre el Tribunal Suprem va fer pública la sentència núm. 459/2019 contra els líders independentistes catalans, la situació política a Catalunya s'ha agreujat d'una manera preocupant. Per primera vegada des de l'inici del "procés sobiranista" l'any 2010, als carrers de les principals ciutats catalanes hi ha hagut aldarulls i enfrontaments amb la policia. A dia d'avui (dimecres 23 d'octubre), més de 200 persones han estat detingudes per la policia i gairebé 600 persones més han resultat ferides, algunes d'elles greument. D'altra banda, el normal funcionament de la societat civil, amb una especial incidència en la comunitat l'educativa, s'ha vist molt alterat.

2. Després de la sentència i davant dels aldarulls als carrers de Catalunya, el govern autonòmic català ha demanat reiteradament establir una negociació amb el govern espanyol per tal d'abordar el "conflicte". Fins ara les peticions no han estat ateses.

Davant d'aquestes circumstàncies, no podem restar indiferents davant el que està succeint a Catalunya. Per això,

DEMANEM QUE:

1. Tots els actors implicats en el conflicte, d'un costat i de l'altre, facin un esforç per tal de desescalar la tensió social. Deplorem profundament les accions violentes que hem vist aquests últims dies a Catalunya. Cal aturar de seguida l'espiral de violència.

2. S'abandoni l'estratègia de judicialitzar un conflicte de naturalesa política.

3. Els governs català i espanyol acordin una ronda de negociacions per tal d'estudiar i pactar mesures que ajudin a encarrilar una sortida política al problema. Aquestes negociacions haurien de fer-se de bona fe i haurien de cercar una solució raonable que pugui satisfer mínimament els interessos de cadascuna de les parts.