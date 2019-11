Així classificava una fundació afí a CDC els caps dels Mossos: roig, espanyolista, militant d'ERC, votant del PP, lesbiana...

Una llibreta trobada el 2018 en el despatx del president de la Fundació CATmón, Víctor Terradellas, entitat afí a CDC, classifica els comandaments dels Mossos d'Esquadra en funció de la seva ideologia. El document de l'antic responsable de relacions internacionals de CDC qualifica els diferents caps policials segons la seva lleialtat, patriotisme i afinitat amb el procés, segons han avançat 'El Periódico' i 'La Vanguardia. Són els comandaments de l'època d'abans de l'1-O, ja que hi ha apareixen noms com el major Josep Lluís Trapero i els comissaris David Piqué, Joan Carles Molinero, Joan Figuera i Manel Castellví, entre d'altres. També hi ha anotacions de tipus personal, informant sobre la seva orientació sexual o si són ex policies nacionals o ex guàrdies civils.

Terradellas va ser detingut el de maig del 2018 en una operació, juntament amb 28 persones més, per una presumpta trama de subvencions irregulars a fundacions i entitats vinculades a l'espai convergent.

En total són 45 comandaments classificats. Hi ha definicions com ara "patriota, covard i ven fum". D'un excap a Girona diu que és un "roig" i que és membre de la Policia Nacional vinculat a partits polítics contraris al procés. També hi ha informacions sanitàries personals o fins i tot es parla de l'orientació sexual d'alguna de les comandaments. La llibreta valora la seva capacitat de gestió i el seu carisma.

En el document apareixen qualificatius i definicions com "molt roig", "molt espanyolista", "militant d'ERC", "votant del PP", "Opus", "molt religiós", "malalt", "lesbiana" o "depressió". D'un cap diu que fa llistes d'independentistes i sobre altres assegura que estan vinculats a CDC.