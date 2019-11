L'abstenció d'ERC permet a Colau tramitar el pressupost de Barcelona

L'abstenció d'ERC permet a l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, format per BComú i PSC, tramitar el projecte de pressupost municipal per al 2020, amb la intenció d'aprovar-lo definitivament al costat de les noves ordenances fiscals en el ple del pròxim 20 de desembre.

La Comissió Extraordinària d'Economia i Hisenda va aprovar inicialment, ahir, el pressupost municipal per majoria simple, amb els vots a favor dels grups de BComú i PSC, que governen en minoria (18), l'abstenció d'ERC (10) i el vot en contra de la resta de grups de l'oposició (13).

Amb aquesta aprovació inicial s'obre un període d'exposició pública de pràcticament un mes en què el govern municipal ha manifestat la intenció de concretar demandes específiques «amb tots», tot i que ahir es va constatar que és «difícil», segons va dir el regidor de Presidència, Pla de Barris i Pressupost, Jordi Martí.

Martí, que va ser gerent municipal en el mandat passat, va exposar la proposta de pressupost, de 2.971,3 milions, que va qualificar «d'expansiu», ja que és un 12% superior a l'inicial d'aquest 2019 i la inversió creix 92,1 milions, fins a 549,9.

El regidor de Pressupost va reconèixer que en un entorn macroeconòmic incert com l'actual és «clarament difícil» que els grups de dreta acceptin un pressupost expansiu que, segons ell, «posa tota la carn a la graella» i que està més a prop d'ERC, que ja va permetre l'aprovació inicial dels nous impostos. En el seu torn, el president del grup d'ERC, Ernest Maragall, va demanar que no «es confongui l'abstenció» amb falta d'exigència i va assegurar que encara falta molta feina.



«Insuficiència clamorosa»

Maragall va advertir el govern municipal: «Amb aquesta proposta de pressupostos no anem bé» perquè és d'una «insuficiència clamorosa per falta d'ambició transformadora», «prematura» i «precipitada» i al desembre ERC podria votar-hi en contra.

El republicà ha negat el caràcter expansiu de la proposta i ha dit que el que fa és recuperar el nivell de despesa per càpita sense incrementar la inversió, que ha demanat que arribi al 20%

A la rèplica, el regidor de Pressupost va assenyalar la proximitat de les seves trajectòries i va advertir Maragall que «els barcelonins no entendrien que l'Esquerra d'Ernest Maragall no es pogués entendre amb els comuns i els socialistes». «Li ho dic clarament, hi ha la mateixa distància entre l'abstenció i el 'sí' que entre l'abstenció i el 'no' i si cal la recorrerem».