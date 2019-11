Ocupada la Conselleria de Treball contra la «llei Aragonès»

Desenes de persones, convocades per la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, van ocupar ahir la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per exigir la paralització del projecte de llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com a «llei Aragonès». Els manifestants, entre ells la diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent, es van concentrar al vestíbul de la Conselleria, on van expressar la seva intenció de quedar-se fins que algun representant de la Generalitat es comprometi per escrit a «congelar» la llei de forma immediata i negociar amb les entitats socials.