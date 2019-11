El Suprem ratifica les euroordres tot i l'informe del TJUE que pot beneficiar Puigdemont i Comín

El Tribunal Suprem va indicar en un acte que, sense perjudici del que digui pròximament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), al seu parer la immunitat no s'adquireix únicament en ser elegit eurodiputat sinó que cal haver adquirit la condició formal de parlamentari. Ratifica així les euroordres dictades pel jutge Pablo Llarena contra Carles Puigdemont i Toni Comín, malgrat l'informe de l'advocat del TJUE, Maciej Szpunar (en el qual assegura que Oriol Junqueras va tenir immunitat com a eurodiputat abans de la sentència). Segons va informar El Periódico, Puigdemont i Comín serien els més beneficiats en cas que el TJUE es pronuncïi en la línia de l'advocat, perquè a diferència de Junqueras, ells estan fugits i sobre seu no no ha recaigut cap sentència. Per tant, la immunitat que van adquirir tan bon punt van ser escollits com a eurodiputats estaria vigent, i fins i tot podrien tornar a Espanya sense ser detinguts tot i les euroordres dictades per Pablo Llarena.

La sala encarregada de revisar els recursos del procés en fase d'instrucció va avalar el criteri del jutge Pablo Llarena en relació amb la immunitat parlamentària adduïda per l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, i sosté que per adquirir-la és necessari acatar la Constitució.



Bassa exigeix la nul·litat

La defensa de l'exconsellera Dolors Bassa va presentar un incident de nul·litat contra la sentència del Tribunal Suprem que la condemna a 12 anys de presó per sedició. Un dels arguments principals és que el tribunal li atribueix erròniament la titularitat del Departament d'Ensenyament, quan Bassa era consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.