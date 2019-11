Vídeo | Un jove català de 17 anys, fart del racisme de la policia

Es diu Ton Vieira, té 17 anys i treballa com a actor i model. Aquesta setmana ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials per denunciar el racisme estructural de la nostra societat. Posa el focus en tots els cossos policials, ja que en els últims temps l'han aturat fins a sis vegades per identificar-lo, preguntar-li que estava fent, o si alguna vegada havia estat en un centre de menors.



«Sempre em fan les preguntes a mi, i mai a les persones que passen pel meu costat, o als amics que estan amb mi en aquells moments fent el mateix que jo», denuncia. «Estic fart de no tenir una policia qualificada, capaç d'identificar els delinqüents pels seus actes i no pel seu color de pell», conclou.





Tinc 17 anys i la policia ja m'ha demanat el DNI 6 cops sense haver comès cap delicte.Estic fart del #racisme. T'ho explico en el video.@mossos @policia@barcelona_GUB @SOSRacis pic.twitter.com/DdevxFBdCI — Ton Vieira (@TonVieira9) November 13, 2019