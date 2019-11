Ajornada la publicació de l'Informe PISA d'Espanya per «anomalies en les respostes»

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha decidit ajornar la publicació de part dels resultats espanyols de l'Informe PISA després de detectar anomalies en les respostes dels estudiants en la prova de lectura en algunes zones d'Espanya.

En un comunicat, l'OCDE explica que està treballant amb el Govern d'Espanya per "identificar les causes" del comportament "anòmal" de les respostes a la prova de lectura que "no reflecteixen en nivell real de competència dels estudiants".

A més, l'OCDE no descarta que les proves de competències matemàtica i científica estiguin també afectades per aquest "comportament anòmal". Els resultats espanyols d'aquestes proves s'havien de publicar al costat dels de la resta de països que participen en l'Informe PISA, el 3 de desembre.

Prop de 40.000 alumnes de 1.102 instituts de totes les comunitats espanyoles van participar l'any passat en les proves de l'Informe, conegut com PISA per les sigles en anglès, que des de l'any 2000 avalua les capacitats d'estudiants de tot el món en lectura, matemàtiques i ciències.

Les proves de l'Informe Pisa estan destinades a alumnes de 15 anys, just quan s'acosten a acabar l'educació obligatòria, i es realitzen des de l'any 2000 cada tres anys. Els resultats de les proves d'aquest any no es fan públics immediatament.