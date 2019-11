Barcelona prohibeix l'obertura i l'ampliació de pisos turístics

El govern municipal de Barcelona ha aprovat una suspensió de l'admissió de comunicacions prèvies d'inici d'activitats per a la instal·lació i ampliació de l'ús d'habitatges d'ús turístic a tota la ciutat per un any.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat que volen evitar la possible incidència en la regulació de pisos turístics que pugui tenir el nou Decret de Reglament de Turisme, que la Generalitat aprovarà pròximament i que crearà el lloguer d'habitacions com a nova tipologia d'allotjament turístic.

Sanz, ha acusat la Generalitat de voler legalitzar el lloguer turístic d'habitacions, una activitat que ara és alegal, "sense incorporar totes les demandes i exigències" que des del món local els han traslladat i "a esquenes" de Barcelona.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme ha aprofitat per reclamar una reunió urgent a la consellera d'Empresa, Àngels Chacon.

"Fem aquest reforç de la normativa per deixar el missatge clar que volem controlar el que passa urbanísticament en relació als pisos turístics i en relació a les habitacions", ha destacat Sanz.

La tinent d'alcalde ha subratllat que no volen una normativa que no d'aquestes competències a l'Ajuntament o que "obri la porta del darrere" i impedeixi al consistori seguir "liderant i controlant l'oferta turística de la ciutat".

Janet Sanz ha assegurat que l'obertura de l'activitat d'habitacions turístiques "tindrà una repercussió importantíssima en la morfologia de Barcelona i també en el dret a l'habitatge".

L'objectiu d'aquesta "decisió preventiva" és garantir que no podrà créixer el nombre actual de pisos turístics, que és de 9.591.

La suspensió de comunicats d'obertura i ampliació de pisos turístics tindrà una durada d'un any, durant el qual es duran a terme els treballs necessaris per a plantejar una modificació puntual de la regulació dels habitatges d'ús turístic a Barcelona, segons ha precisat el consistori.