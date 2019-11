El CDR convoca per dissabte un «bloqueig total» en 9 estacions de tren a Barcelona

El CDR ha convocat per aquest dissabte un "bloqueig total" a les 11.00 hores en un total de nou estacions de tren situades en diversos punts de Barcelona.



En una piulada en el compte de CDR Catalunya, criden a la ciutadania a preparar-se per "bloquejar" i els cita a les estacions de: Sant Andreu Comtal; Clot-Aragó; Passeig de Gràcia; Sants; Bellvitge (Renfe); plaça Catalunya; Arc de Triomf; Sagrera-Meridiana i Sant Andreu Arenal.



A més d'aconsellar que es porti menjar, roba còmoda i sense simbologia, demanen estar atents a les xarxes socials on informaran dels punts de sortida i el lloc d'arribada.





?? CONVOCATÒRIA #BloqueigTotal



?? Dissabte 16/11

?? #Barcelona

?? 11h



?? Quedem a les següents estacions:

?? St. Andreu Comtal

?? Clot-Aragó

?? Pg. Gràcia

?? Sants

?? Bellvitge (Renfe)

?? Pl. Catalunya

?? Arc Triomf

?? Sagrera-meridiana

?? St. Andreu Arenal#RevoltaPopular ?? — CDR Catalunya #RevoltaPopular ?? (@CDRCatOficial) November 15, 2019