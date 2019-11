La justícia belga integra el procés per l'euroordre de Comín i Puig amb el de Puigdemont

La justícia belga ha decidit integrar el procés per l'euroordre dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig amb el de l'expresident Carles Puigdemont. En la primera vista per l'euroordre dels exconsellers que ha començat aquest divendes a les nou del matí a la Chambre du Conseil de Brussel·les, la defensa de Comín i Puig ha demanat l'ajornament de l'audiència, tal com estava previst i va fer també Puigdemont, i la convergència de calendari amb l'expresident. Un cop acceptades ambdues peticions, ara la defensa dels exconsellers presentarà el document de defensa el 25 de novembre i la fiscalia tindrà fins al 5 de desembre per entregar les seves conclusions. El document final serà el 12 de desembre i la vista oral de Puigdemont, Comín i Puig se celebrarà el 16 de desembre.