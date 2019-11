L'Audiència Nacional veu "legítima i proporcionada" l'actuació policial l'1-O

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha arxivat una querella presentada contra diversos responsables de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per un presumpte delicte de lesa humanitat l'1-O i ha afirmat que la seva actuació va ser "proporcionada" i "legítima".

El jutge, en un acte, subratlla que en la querella presentada per diversos particulars "no s'aporten ni consten mínimament acreditades dades o elements objectius que permetin considerar la concurrència del delicte".

La querella -afirma el jutge- "no té el mínim rigor" i no hi ha proves que sustentin les afirmacions que van realitzar els querellants, que van plantejar que l'1-O hi va haver un "atac indiscriminat" a la població civil planejat per un comandament únic de la Policia i Guàrdia Civil.

El fiscal es va oposar a la querella en un escrit en el qual va subratllar que en el camí cap a la independència es va actuar "sabent que amb això es corria el risc que es produirien altercats greus i alteracions d'ordre públic" amb "granes possibilitats de risc i inseguretat per a la població ".

El jutge, en la mateixa línia, assenyala que els promotors de l'1-O van sotmetre els ciutadans als quals van cridar a participar a un "escenari indiscutible de risc en oposar-se als agents de policia que assistirien a complir les seves funcions per mantenir l'ordre constitucional ".

"Davant aquests esdeveniments, l'Estat tenia l'obligació d'utilitzar tots els mitjans necessaris de què disposava per mantenir la seguretat pública i restituir l'ordre constitucional que s'havia alterat", argumenta el jutge Moreno.

El magistrat afirma que les Forces i Cossos de Seguretat van respondre a "greus i violentes alteracions d'ordre públic" i recalca que la seva actuació va ser "legítima" davant l'intent de subvertir l'ordre constitucional i "proporcionada" a la vista "de les xifres d'altercats produïts, al nombre de lesionats i a l'entitat dels mateixos"