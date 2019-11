L'home de CDC que feia llistes de Mossos d'Esquadra patriotes

Molt espanyolista», «militant d'ERC», «molt r ojo», «votant del PP». Aquests qualificatius, i molts d'altres de caire més personal com ara «lesbiana», «malalt», «depressió» o «Opus», estan redactats en una llibreta al costat dels noms d'una quarantena de comandaments dels Mossos d'Esquadra.

El suposat autor d'aquestes valoracions, l'exsecretari de Relacions Internacionals de CDC Víctor Terradellas, les va deixar escrites el 2016 en un bloc que va aparèixer durant un registre policial del seu despatx el 2018 per una pressumpta desviació de fons de la Diputació de Barcelona. Segons informacions publicades per El Periódico, capçalera del grup editorial Premsa Ibèrica, la llibreta, actualment en poder del jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, acredita un profund escrutini ideològic i personal dels caps de la policia catalana per part del fundador i president de la Fundació CATmón (vinculada a l'antiga Convergència), un càrrec molt proper a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El mètode plasmat a la llibreta de Terradellas per classificar Mossos recorda al que fan servir alguns scouts dels clubs de Futbol per pescar jugadors d'altres equips. Els comandaments són classificats seguint tres criteris principals: patriotisme (A), carisma i capacitat de gestió (B) i lleialtat institucional (C). Al costat de cada lletra hi ha anotat un signe positiu (+) o negatiu (-), sovint acompanyat d'un adjectiu qualificatiu que complementa la informació.

Per exemple, el comissari Ferran López (que va substituïr Josep Lluís Trapero com a Major després del seu cessament per l'article 155) té un «positiu» en els tres aspectes, si bé en l'apartat de patriotisme va seguit de l'adjectiu «moderat». Manel Castellví, excap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, rep un positiu en patriotisme però dos negatius en capacitat de gestió i lleialtat institucional. A més, al costat del signe (+) hi ha l'afegitó «CDC». Miquel Esquius, comissari en cap dels Mossos fins al juliol de 2019, també «aprova» en els tres àmbits i obté l'acotació «CDC Cultural evolutiu cap a la ind (sic)». I a l'actual comissari en cap, Eduard Sallent també se'l considera «molt patriota».

Altres estaments del cos no surten tan ben parats, segons els criteris de la llibreta de Tarradellas. Joan Figueras, excap de la sala central, obté un (+) en patriotisme però surt qualificat com a «patriota, covard i ven fum». L'excap dels Mossos a Girona Joaquim Belenguer rep tres signes negatius i, a més, apareix amb els atributs de « rojo» i «exCNP (Policia Nacional) vinculat a partits polítics contraris al procés». El patriotisme del comissari Sergi Pla és avaluat com a (+/-); rep dos positius en la resta d'apartats i l'apunt «ve del CNP». Del cap de planficicació i seguretat, Amadeu Domingo, no hi ha cap valoració, però sí una anotació curiosa: «PSOE» i «fa llistes d'independentistes».



Adjectius contundents

Els adjectius solen ser contundents: «molt rojo», «ex-Guàrdia Civil» i «home de Trapero» per a l'actual número dos dels Mossos a Barcelona, Antoni Vergés. També n'hi ha per a les dones dels llocs de comandament, com l'antiga intendent Alicia Moriana, de qui diu que «té molts números per ser comissària per quota (femenina)», o de Cristina Manresa, on també s'hi refereix com a «quota femenina». La intendenta Teresa Laplana també hi apareix. En el seu cas, hi figura un interrogant a la branca de patriotisme.

En total són 45 alts estaments dels Mossos els que figuren a la llibreta, on també hi ha una mena d'organigrama que reflecteix la jeraraquia del cos. D'una lletra «X» (que amb gairebé tota probabilitat es tracta del major Trapero) en pengen dues branques amb els noms de Piqué (David Piqué, comissari mort el 2016) i Ferran López.

Del primer en surten tres noms més: Joan Carles Molinero, Joan Figuera i Miquel Esquius. De López en surten Emili Quevedo i Manel Castellví. De Trapero no hi ha cap valoració, tot i que sí que surt en una anotació: «Trapero va matxucar Piqué. Era l'únic que li plantava cara».