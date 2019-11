El líder ultranacionalista Zhirinovski convida Puigdemont a anar a Moscou

El líder ultranacionalista rus Vladímir Zhirinovski va oferir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de traslladar-se a Rússia amb l'objectiu d'esquivar la nova euroordre contra ell. Segons publicava ahir El Periódico, el polèmic polític rus va assegurar que si Puigdemont «vol venir a Moscou, que vingui; aquí pot viure com vulgui, pot fer classes sobre la història europea a l'Institut de Civilitzacions».

El seu nom apareix a la investigació del magistrat Joaquín Aguirre com a mitjançer en la suposada trama russa de suport de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de la tardor de 2017. «Alguns dels líders independentistes van aconseguir saltar-se l'ordre internacional de cerca, però són a Europa encara; si apareixen per aquí, estarem disposats a rebre'ls amb plaer», va assenyalar Zhirinovski.

Tot i que va assegurar que no coneix personalment cap dels líders independentistes, es va mostrar disposat a enviar els seus «diputats» a Barcelona, una resposta de la qual es podria entendre que l'esborrany de carta escrita de pròpia mà per l'exdirigent de CDC Víctor Terradellas i trobada per la Guàrdia Civil en la seva oficina i en la qual se li convidava a assistir a la proclamació d'independència va poder finalment arribar al seu destí.

El Partit Liberal Demòcrata de Rússia, d'ideologia ultranacionalista, populista i xenòfoba, forma part del que a Rússia s'anomena «oposició sistèmica». És a dir, compten amb una representació de 40 diputats a la Duma Estatal, un òrgan a què les traves administratives de facto veten, elecció rere elecció, a les forces opositores que veritablement qüestionen Putin.



Polític controvertit

Zhirinovski se situa al capdavant d'un partit de caire xenòfob i antioccidentalista que ha protagonitzat nombroses polèmiques, com quan va dir «prostituta», «merda» i «tonta» a la seva oponent liberal Ksenia Sobtxak durant un debat televisiu.