Amnistia Internacional critica la sentència de l'1-O i demana l'alliberament immediat de Sànchez i Cuixart

Amnistia Internacional va anunciar que faria públiques l'informe amb les conclusions sobre la sentència de l'1-O dimarts. La versió francesa del web de l'organització a Suïssa les va publicar aquest divendres a través d'un comunicat que ha recollit Vilaweb i que ja no està penjat. L'organització denuncia que els drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica estan amenaçats a l'Estat i centra les crítiques en la condemna a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Amnistia considera que "trepitja els seus drets a la llibertat d'expressió i reunió pacífica" i en demana l'alliberament "immediat". L'anàlisi critica que la condemna es basa en una definició "vaga" del delicte de sedició del codi penal espanyol i en una interpretació "massa general i perillosa".

Sobre els líders polítics independentistes condemnats, l'organització diu que la "imprecisió" de la definició i la seva interpretació "àmplia posen en dubte les condemnes per a la sedició" pronunciades contra ells.

L'organisme alerta que la desobediència civil "pacífica" està "protegida per la legislació internacional sobre drets humans" i que una acusació "excessiva per fets de desobediència civil restringeix indegudament el dret a reunió pacífica i viola el dret internacional". A més, afegeix que s'obre el camí perquè les autoritats estableixin un "sostre il·legal" en el nombre de persones que poden exercir el seu dret de manifestar-se pacíficament a la vegada. "Una manifestació no perd el seu caràcter pacífic perquè es cometen actes il·legals o alguns manifestants utilitzen la violència", conclou.