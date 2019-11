Un càrrec de CDC va avisar Puigdemont que Romeva li ocultava informació

L'exsecretari de relacions internacionals de CDC i president de la Fundació Catmón, Víctor Terradellas, investigat en una causa sobre frau en subvencions, va alertar el 2016 a l'aleshores president català Carles Puigdemont que el conseller d'Exteriors Raül Romeva li ocultava informació i només reportava a Oriol Junqueras. Així consta en una carta que Terradellas va remetre el 23 de juny del 2016 a l'aleshores president Carles Puigdemont i a l'expresident Artur Mas, en què recomanava crear un «grup propi per a l'acció exterior» coordinada des de la conselleria de Presidència, aprofitant la trajectòria internacional que ell mateix havia impulsat des de CDC.

Aquesta carta, una de les tantes que Terradellas enviava a dirigents de l'òrbita nacionalista, figura en el sumari de la causa que instrueix el titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, contra una suposada trama corrupta per la concessió fraudulenta de subvencions a fundacions afins a CDC.

Després de les eleccions autonòmiques del 27-S de 2015, en què es va imposar la candidatura conjunta de JxSí (que agrupava els postconvergents i ERC), Puigdemont va nomenar Raül Romeva (ERC) al capdavant de la conselleria d'Acció Exterior, per tal d'internacionalitzar el procés independentista. Terradellas, que segons la Guàrdia Civil tenia ascendència i influència sobre Puigdemont, va remetre una carta al juny de 2016 a l'aleshores president i a Artur Mas en què alertava que un excònsol dels EUA de Barcelona, Jan Hartman, l'havia avisat sobre el desgavell» que havia detectat a la conselleria de Romeva.

«De tot el que em va explicar preocupa, sobretot, el fet que s'amagui informació al MHP Puigdemont. Que aquesta és una pràctica continuada del departament i que respon a directrius específiques», indicava a la carta.

Terradellas, que el 2011 havia estat nomenat secretari de Relacions Internacionals de CDC, no estalviava crítiques a la gestió en la conselleria d'Acció Exterior per part de Romeva: «No hi ha una línia clara de treball ni respecte a les delegacions ni respecte al missatge que es vol transmetre a l'exterior».



«Descoordinació voluntària»

Segons l'exdirigent de CDC, aquesta «descoordinació voluntària» amb Puigdemont per part de Romeva -actualment a la presó complint una condemna de 12 anys de presó pel seu paper al procés-, contrastava amb la seva voluntat de coordinar-se amb el departament de vicepresidència, a mans del líder republicà Oriol Junqueras, «abans de compartir informació amb el departament de Presidència».

Davant d'aquesta situació, Terradellas plantejava a Puigdemont la necessitat que es dotés d'un grup propi per a l'acció exterior dirigit des del Palau de la Generalitat, «més enllà de mantenir el contacte i la trajectòria» que havien estat construint des de CDC i des del Govern.

En paral·lel, el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona investiga si el presumpte desviament de fons procedents de subvencions públiques rebudes per la Fundació Catmón i l'Associació Igman, afins a CDC, van poder servir per finançar el procés sobiranista o l'expresident de la Generalitat, segons documentació del sumari consultada per Europa Press. El jutge investiga si l'estada de Carles Puigdemont a Brussel·les es va finançar a través de subvencions desviades a fundacions vinculades al procés sobiranista i que han rebut en sis anys uns dos milions d'euros, segons publiquen diversos mitjans. Segons un informe de la Guàrdia Civil, consultat per Europa Press, existeix una anotació en la documentació intervinguda sobre una reunió del «Molt Honorable President MHP (Puigdemont) amb referències a 100.000 euros i als Mossos, i es desconeix en aquests moments si es tracta d'una subvenció o no».

Segons La Vanguardia, en una conversa telefònica entre Terradellas i l'empresari gironí i amic de Puigdemont Miquel Casals aquest li comenta que «Puigdemont vol continuar vivint a Brusel·les de diputat i anar fent diners», i posteriorment es diu que «Puigdemont ha estat un fracàs». Després es lamenten que «hem desaprofitat la gran oportunitat que teníem; de l'1 al 27 d'octubre ho teníem guanyat».