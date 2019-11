L'ajut anul·lat pel TC per escolaritzar en castellà costa a La Moncloa 1,6 milions

El Consell de Ministres va aprovar, ahir, dos acords per compensar les famílies que es van acollir a l'ajut de 6.000 euros per alumne per escolaritzar els seus fills a escoles privades que oferissin educació en castellà com a llengua vehicular. El febrer del 2018 el Tribunal Constitucional va declarar nul·la aquesta part de la Lomce i ara, l'Executiu en funcions «indemnitza les famílies que es van acollir a aquest sistema abans que s'anul·lés». En concret, l'Estat pagarà 810.111 euros a les famílies de 171 estudiants del curs 2017/2018 per «les despeses ocasionades per l'escolarització en escoles privades». El Govern també reconeix el pagament ja efectuat de 861.537 euros entre els anys 2014 i 2017.