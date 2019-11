Mor un motorista en un xoc amb un camió a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda

Un motorista ha mort aquest dissabte al matí en un xoc amb un camió a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), segons han informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 09.00 hores al quilòmetre 144 de l'AP-7, en sentit Tarragona i a tocar de l'àrea de servei 'El Vallès'. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre una moto i un camió. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor de la motocicleta. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, ja són 157 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.