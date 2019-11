Un pèrit declara que Vandellós II va funcionar 17 dies amb una fuita en zona «sensible»

Un pèrit va declarar ahir al jutjat d'instrucció número 2 de Reus que la central nuclear de Vandellòs II va funcionar durant disset dies amb una fuita a la barrera de pressió. Es tracta d'una zona considerada «sensible», ja que és la part que controla la temperatura del nucli, segons van apuntar fonts jurídiques. El pèrit va comparèixer en el marc de les diligències penals obertes per tal d'esclarir si els responsables de la central nuclear van cometre algun delicte per no haver-la aturat. De fet, aquesta és la segona prova pericial que confirmaria que hi va haver la fuga, després d'una primera declaració a l'abril. El jutge ha d'estudiar ara si crida a declarar algun responsable de la central.



Denúncia d'una entitat

El cas el va denunciar fa més d'un any l'entitat Sociedad Humana, que exerceix d'acusació particular. Segons els denunciants, la central es va aturar el 2 de març del 2018 per localitzar un degoteig d'aigua del circuit de refrigeració i descartar una possible fuita a la barrera de pressió, però els problemes haurien començat el 13 de febrer. Segons ells, al llarg de 17 dies la planta va estar operant sense complir amb les especificacions tècniques de funcionament. En la denúncia van adduir que l'envelliment dels elements de la central posa en perill la seguretat de les instal·lacions i van acusar els responsables «d'irregularitats» en la seva gestió.