Artur Mas i Xavier Trias, acusats de recol·locar una regidora imputada per corrupció

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas i l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias van intervenir presumptament per col·locar com a assessora de la Diputació de Barcelona l'exregidora del PDeCAT Maite Fandos, investigada en una trama corrupta per desviar subvencions, segons la Guàrdia Civil. En un informe, el cos relaciona Mas i Trias, entre altres càrrecs del PDeCAT, amb les gestions per col·locar Fandos, des del passat mes de setembre assessora tècnica d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació.

La Guàrdia Civil basa les seves sospites en les converses telefòniques intervingudes per ordre de la titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en la causa en què investiga una presumpta trama corrupta per a l'adjudicació irregular de subvencions a fundacions afins a CDC, en la qual figura com a imputada la mateixa Fandos. Segons el cos de seguretat, «hi ha moltes trucades relacionades amb aquest tema i, a més, amb personalitats de primer nivell com Artur Mas, Elsa Artadi -presidenta de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona- o Xavier Trias». Aquestes trucades, sosté el cos, tenen «la finalitat d'explicar que l'objectiu és 'col·locar' la senyora Fandos, considerant els investigats dues opcions, o bé en una plaça eventual -personal de confiança dels càrrecs polítics-, o bé generar una plaça a l'administració a mida». De fet, tal com apunten els investigadors, «fruit de les pressions exercides ja han col·locat» Fandos, qui ostenta el càrrec d'assessora tècnica a la Diputació de Barcelona des del passat mes de setembre.

En una de les converses intervingudes al secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, el passat mes de maig, després de les eleccions generals, Trias subratlla la «necessitat» que l'expresident Carles Puigdemont «estigui en sintonia, que no toqui la pera i estigui col·laborador».

Tots dos coincideixen que han de «procurar» que Fandos «no es posi més nerviosa del compte», mentre l'exalcalde admet que «no és fàcil» perquè, afegeix, «ara ens trobarem amb molta gent descol·locada i no tindrem manera de trobar butaca.