Més de la meitat dels joves universitaris catalans d'entre 17 i 23 anys fumen

Més de la meitat dels joves universitaris catalans (un 50,2%) fumen, quan l'any passat eren un 42%. A més, un 20% d'ells afirmen que no volen deixar l'addicció, segons un estudi de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) de Catalunya. En un sol any, doncs, el nombre d'estudiants universitaris que declaren fumar ha pujat 8 punts percentuals o el que és el mateix, un 19,5%.

L'estudi, fet públic amb motiu de la celebració avui del Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó, posa de manifest la importància de desenvolupar intervencions específiques que tinguin en compte les característiques i el perfil de consum de tabac dels joves. Segons ha explicat la psicòloga de programes de prevenció de càncer de l'AECC, Mònica Granados, «els estudiants universitaris es creuen lliures dels seus actes i per això és cognitivament dissonant el fet de percebre's a si mateixos com addictes o dominats per una cosa tan simple com un cigarret, i per això no es consideren en absolut addictes».



El perfil de consum

L'estudi, fet entre universitaris d'entre 17 i 23 anys, revela que no hi ha diferències significatives en el consum de tabac segons el sexe, amb un consum similar tant entre els homes (49,5%) com entre les dones (50,5%). En canvi, per franges d'edat, el percentatge més elevat de joves universitaris catalans fumadors està en la franja dels 20-22 anys, ja que aquests representen el 47,1% dels fumadors.

L'estudi també analitza el consum en l'entorn més proper i revela que només el 23,5% té parella fumadora i que en el 65,8% de les llars dels universitaris no es fuma. Els amics és el grup de l'entorn on les xifres són oposades, amb més del 70% dels universitaris que afirmen que els seus amics són generalment fumadors. Pel que fa al consum, la major part dels universitaris catalans fumadors (un 80,9%) assegura fumar menys de 10 cigarrets al dia, i només el 13% fuma més d'un paquet al dia.

En aquest sentit, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó, l'AECC de Barcelona ha organitzat activitats en diverses universitats de Catalunya durant tota la setmana per conscienciar i informar sobre tabaquisme i salut i oferir estratègies per deixar de fumar. Aquesta entitat ajuda a qui vol deixar de fumar tant amb una aplicació mòbil, RespirApp, com amb els programes gratuïts de deshabituació tabàquica.

L'aplicació RespirApp compta amb diferents apartats d'ajuda per aprendre a reduir l'ansietat, a relaxar-se, perdre les ganes de fumar, controlar l'augment de pes o preveure les recaigudes. Per a aquelles persones que necessiten una atenció més personalitzada, disposa d'accés directe al consultori de l'AECC, on un professional dona resposta a possibles dubtes.