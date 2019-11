Aragonès confia en l'absolució de Torra i assegura que el Govern no en contempla la inhabilitació

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha confiat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Quim Torra, serà absolt en el judici per presumpta desobediència per no haver retirat a temps la pancarta que demanava la llibertat dels líders independentistes empresonats, com li ho exigia la Junta Electoral. En una atenció als mitjans a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Aragonès ha lamentat que la causa contra Torra és "tractar per la via penal el que és un conflicte polític" i ha expressat el seu suport al president.

"Davant de la repressió i la vulneració de drets civils i polítics, ens tindran davant defensant els drets i les llibertats de tots els ciutadans", la qual cosa passa per "la llibertat dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació de Catalunya", ha assegurat el vicepresident. També ha afirmat que el Govern no contempla la inhabilitació de Torra: "L'escenari en què treballem és que el president sigui absolt, que és el que toca".

Aragonès i altres consellers del Govern han acompanyat Torra des de l'Arc de Triomf fins al TSJC, on aquest dilluns ha començat el judici. També hi han acudit el president del Parlament, Roger Torrent; diputats de JxCat, ERC i la CUP, i també dirigents d'entitats com l'ANC i Òmnium Cultural.