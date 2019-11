Budó titlla de «farsa» el judici a Torra «per defensar la llibertat d'expressió»

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha qualificat d'"insòlit, inusual i denunciable" el judici al president de la Generalitat, Quim Torra, que ha començat aquest dilluns. Se'l jutja al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per presumpta desobediència a la Junta Electoral, que va reclamar-li que retirés la pancarta que reclamava la llibertat dels líders independentistes empresonats del balcó de la Generalitat. Per a Budó, el que va fer Torra és "defensar la llibertat d'expressió", per la qual cosa ha lamentat aquest "judici farsa".

En preguntar-li per una possible inhabilitació de Torra si és condemnat, ha confiat que "no serà inhabilitat" i ha explicat que així ho preveu el president. "Contemplem un altre escenari", ha afegit Budó, que ha criticat que "l'Estat espanyol segueix resolent des dels tribunals allò que s'ha de resoldre des de la política". Ha demanat "no normalitzar" que s'estigui jutjant un president de la Generalitat i ha advertit que "per la via dels tribunals no és com hem de solucionar ni encarar el problema polític que hi ha entre Catalunya i Espanya", sinó a través del diàleg.