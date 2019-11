ERC manté el 'no' a Sánchez si no hi ha una negociació amb calendari i garanties

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha reiterat la negativa dels republicans a facilitar la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol fins que no reconegui "que el que passa a Catalunya és que hi ha un conflicte polític que requereix d'una solució democràtica i política".

En una roda de premsa aquest dilluns, Vilalta ha exigit una mesa de negociació "sense condicions" al PSOE per abordar la situació catalana i en la qual es fixi un calendari i "totes les garanties de compliment dels acords que s'hi vagin prenent". "L'objectiu d'ERC no és facilitar cap investidura d'un govern de l'Estat espanyol; és facilitar una resolució democràtica i política a la situació que vivim al nostre país", ha advertit, per la qual cosa ha demanat a Sánchez "que no compti amb ERC" si no està disposat a assumir les seves condicions.