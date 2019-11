Ponsatí va avalar un pla per buscar fons després de la DUI

L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí va avalar el 2017 un pla per mantenir el «control del territori» i crear una «tresoreria suficient» a Catalunya després de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI), una via que considerava necessària «el més aviat possible». Així es desprèn d'un correu electrònic que Ponsatí va enviar a l'exdirigent de CDC Víctor Terradellas el 4 d'octubre de 2017 i que figura en el sumari de la causa que instrueix el titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre la presumpta concessió irregular de subvencions a fundacions afins a l'extinta Convergència.

Tres dies després de l'1-O, Terradellas, qui era el responsable de relacions internacionals de CDC, va enviar un correu a la llavors titular d'Ensenyament per sol·licitar el seu «suport» abans de dirigir-se a Puigdemont i proposar-li de començar a «buscar fons» i «reconeixement internacional» per declarar la DUI. «Comparteixo plenament el teu diagnòstic. Fes servir aquest missatge com a evidència, si ho necessites», va contestar Ponsatí a la petició de Terradellas.