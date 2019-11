Torra es juga avui al TSJC la seva inhabilitació per no retirar els llaços

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutja avui el president de la Generalitat, Quim Torra, per desobeir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços dels edificis públics en la campanya del 28-A, un cas que pot costar-li fins a dos anys d'inhabilitació.

El president arribarà al Palau de Justícia acompanyat de diversos dels seus consellers, tant de JxCat com d'ERC, així com dels líders de les entitats sobiranistes, que han fet una crida a concentrar-se en el seu suport. Inicialment havia sospesat no anar al judici quan es va assenyalar per a un dia que coincidia amb un ple de Parlament.

Torra, el tercer president català consecutiu processat per la justícia pel seu paper en el procés independentista, es juga en el judici la seva inhabilitació per a l'exercici de funcions de govern o de càrrec públic, una pena que podria apartar-lo de la Generalitat una vegada que la sentència sigui ferma. La Fiscalia li demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a qualsevol càrrec públic d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu i multa de 30.000 euros, una condemna que Vox, acusació popular en la causa, eleva fins als dos anys de presó i una sanció de 72.000 euros.

Tot i això, encara que el TSJC condemni Torra per desobediència a la Junta Electoral, el president no seria apartat de la Generalitat fins que el Tribunal Suprem no la ratifiqués. La sentència del TSJC està prevista per a les properes setmanes, però la mitjana de temps de l'alt tribunal per resoldre recursos acostuma a ser superior als nou mesos, cosa que dilataria fins, com a mínim, l'any que ve una eventual inhabilitació del president català. En cas que s'haguessin convocat eleccions abans que la condemna fos ferma, no li impediria presentar-se com a candidat.

En la seva declaració com a investigat, el president català va admetre davant el jutge Carlos Ramos que va desobeir l'ordre de retirar els llaços, en considerar-la «il·legal», perquè es devia a un «mandat superior» de la ciutadania, en el que s'endevina que serà l'eix de la seva declaració en el judici de demà.

L'advocat del president de la Generalitat, Gonzalo Boye, va assegurar ahir a Catalunya Ràdio que Torra no acabarà inhabilitat. «Confio que la justícia actuï com un tribunal, no com un òrgan polític», va dir. Sigui com sigui, l'advocat va constatar els «dubtes» que manté sobre la composició de la sala, que la defensa de Torra ja ha manifestat a les recusacions -denegades- de la causa.

El president de la Generalitat va assegurar ahir que al judici d'avui no anirà a defensar-se «de res», sinó que el que farà serà «acusar l'Estat per haver vulnerat» els seus drets i els de «tots els catalans». Torra considera que «justícia espanyola» són termes incompatibles i va recordar que «les úniques notícies esperançadores venen sempre d'Europa». El president de la Generalitat va participar en un «dinar groc» amb unes 200 persones a Bescanó, des d'on va celebrar la «resposta massiva» de la ciutadania a l'hora de protestar per la sentència. «A mi m'hauria decebut que no s'hagués reaccionat aquests dies, i sé que ens farà ser més forts», va concretar.

Torra va admetre en el mateix acte que «és un camí complicat» però «irreversible» i que Catalunya acabarà sent «un país independent». El cap de l'Executiu va reivindicar la funció dels qui van marxar «a l'exili» perquè «estan fent una gran tasca» a l'hora d'internacionalitzar el conflicte.