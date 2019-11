Torrent veu en el judici contra Torra una imatge de la «derrota de la política de l'Estat»

El president del Parlament, Roger Torrent, veu amb "tristesa" com es "persegueix" el president de la Generalitat, Quim Torra, i ho considera una "imatge de la derrota de la política de l'Estat", que, segons ha dit, ha traslladat un conflicte polític als tribunals. En una entrevista a Ser Catalunya, Torrent ha expressat la seva "solidaritat i respecte" cap al president de la Generalitat el dia que arrenca el judici contra Torra per un delicte de desobediència a les ordres de la JEC per haver despenjat fora de termini la pancarta del balcó del Palau de la Generalitat. El president del Parlament ha lamentat que es "persegueixi la llibertat d'expressió" i ha afegit que això també està passant a la cambra catalana.

Per a Torrent, la pancarta amb el llaç groc era una "opinió política no partidista" perquè recollia un sentiment majoritari de la societat catalana que no vol presos polítics.

Respecte a si valia la pena el pols amb la Junta Electoral Central (JEC) sobre la pancarta, que finalment es va canviar per una altra en favor de la llibertat d'expressió, Torrent ha volgut posar l'accent en la defensa de la llibertat d'expressió més enllà de la "utilitat o necessitat" d'una decisió. "Amb cada una de les decisions que fem es procura defensar la capacitat de les institucions d'expressar-se. Cadascú troba la manera de fer-ho", ha afegit.

Preguntat per què pot passar en cas que el judici acabi amb la inhabilitació de Torra, Torrent no ha volgut entrar en especulacions argumentant que és un "despropòsit" que es pugui inhabilitar el president de la Generalitat.

Pel que fa a la situació al Parlament, després que la setmana passada s'aprovés la moció de la CUP sobre autodeterminació però no es publiqués al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), Torrent ha insistit que "no forçarà mai" un treballador de la cambra a fer una cosa que pot tenir conseqüències penals i ha defensat que són els polítics els qui n'han d'assumir les conseqüències.