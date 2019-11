L'alcaldessa de Sabadell, citada a declarar com a testimoni pel cas Mercuri

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha estat citada a declarar el proper 12 de desembre com a testimoni per la peça 28 del cas Mercuri, que investiga diversos presumptes delictes de tràfic d'influències, prevaricació, blanqueig de capitals i falsificació de documents, entre d'altres.

Farrés hauria d'haver declarat el passat mes de juliol, però les altes temperatures als jutjats de Sabadell van obligar a cancel·lar la declaració i ajornar-la, segons ha informat Sabadell Lliure de Corrupció (l'acusació popular en algunes de les peces de la macrocausa) ahir en un comunicat. Igual que l'alcaldessa, també estan cridats a declarar, en qualitat de testimonis, l'exalcalde de la ciutat, Joan Carles Sánchez, i l'anterior gerent de Smatsa (empresa concessionària de la neteja i recollida de residus), Carlos Callejo. Sánchez hauria d'haver declarat a finals de juliol, però les condicions de confort a les dependències judicials no eren les adequades. Farrés està citada com a testimoni, a petició de l'acusació popular, per una peça que investiga presumpte tràfic d'influències.