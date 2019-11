El president català planta tres ministres als premis de Foment

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anul·lar la seva assistència ahir a la nit a l'acte de lliurament de les Medalles d'Honor i els XII Premis Carles Ferrer Salat que concedeix Foment del Treball, després de declarar durant hores en el judici per desobediència a la Junta Electoral Central.

Torra es va posar en contacte amb la patronal catalana a última hora de la tarda per informar que no estaria present a l'acte, un dels més importants que organitza anualment Foment, adduint el cansament per la compareixença davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El president català havia de participar en el sopar de lliurament dels guardons, un acte en el qual havia de coincidir amb tres ministres del Govern en funcions: Nadia Calviño (Economia), María Jesús Montero (Hisenda) i Margarita Robles (Defensa).

Les mateixes fonts de la Generalitat van apuntar que Torra també va anul·lar la seva assistència a la gala People in Red, que organitza la Fundació Lluita contra la sida. Ahir va ser la primera vegada que van coincidir en un acte públic representants de la Generalitat i el Govern en funcions després de les eleccions generals del 10 de novembre i en plenes negociacions per tirar endavant la investidura.

En l'acte, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar al Govern central «reprendre el camí» de la declaració de Pedralbes per «obrir una nova etapa de diàleg i negociació», mentre la ministra d'Economia, Nadia Calviño, va demanar «responsabilitat» per garantir l'«estabilitat política i social» a Espanya. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va reclamar a Torra una «condemna contundent» dels actes violents i li va advertir que, si no ho fa, incorrerà en «una greu irresponsabilitat».