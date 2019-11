S'enfronten a un any de presó per abandonar la gossa al mar dins una bossa d'escombraries

Els propietaris d'una gossa de Tarragona, l'Estrella, aniran a judici acusats d'haver-la abandonat al mar dins una bossa d'escombraries l'agost del 2017. Uns socorristes de la platja Llarga van rescatar l'animal amb vida, però, malgrat la implicació de la protectora d'animals de Tarragona i de diversos ciutadans, va morir dos dies després. El fiscal de Medi Ambient demana per a l'home i la dona un any de presó pel suposat delicte de maltractament animal amb resultat de mort, segons recull l'escrit d'acusació. La gossa tenia quinze anys i patia greus dolences: estava cega, sorda, sense dents i amb diverses vèrtebres de la columna vertebral soldades, la qual cosa li produïa una paràlisi de les extremitats posteriors.

Segons el fiscal, la nit de l'1 d'agost de 2017 els acusats van portar la gossa, de raça mestissa, a un lloc indeterminat de la platja, probablement en una zona de penya-segats, i la van abandonar perquè morís, "tenint en compte que, amb les limitacions físiques que patia l'animal, era impossible que s'orientés i sobrevisqués per si mateixa".

El matí del 3 d'agost uns ciutadans van observar alguna cosa que surava a l'aigua i van donar l'avís als socorristes de la plata. Quan aquests s'hi van apropar, van comprovar que a dins hi havia una gossa que tremolava de fred i que estava gairebé sense forces. La protectora de Tarragona, que la va batejar amb el nom de Vida, se'n va fer càrrec i la va traslladar a una clínica veterinària. Tot i estar sedat, l'animal va patir "una dolorosa agonia" i va ser necessari sacrificar-lo el 5 d'agost perquè no patís més.

Segons el ministeri fiscal, en els dos anys anteriors a la mort, els acusats no li havien procurat "cap mena d'assistència veterinària, tot i que els seus gemecs eren gairebé constants pel patiment que sentia". Per aquest motiu, el fiscal demana per a l'home i la dona un any de presó i quatre d'inhabilitació per a l'exercici d'una professió, ofici o comerç relacionat amb els animals.

Els Mossos d'Esquadra van investigar els fets i van demanar la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials. El cas va generar un fort rebuig social. Finalment, van poder identificar els propietaris i el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona va obrir diligències. L'home i la dona van declarar que l'animal s'havia perdut i la jutgessa va decidir arxivar el cas en no observar-hi indicis de delicte. El fiscal, però, va presentar un recurs d'apel·lació i ara l'Audiència li ha donat la raó, amb la qual cosa el cas es jutjarà finalment als jutjats penals.

