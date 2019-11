ERC consultarà els seus militants sobre la investidura de Sánchez

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) realitzarà aquest dilluns una consulta interna a la militància sobre la posició del partit respecte a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez. Segons ha avançat el Periódico, es preguntarà si les bases d'ERC estan d'acord en rebutjar la investidura de Sánchez si no hi ha un acord per abordar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat en una mesa de diàleg.

El diari concreta que el resultat de la votació es farà públic la mateixa nit de la votació, i que el partit ja està contactant amb els militants per promoure la votació. Fins ara, ERC manté el 'no' a Sánchez si no s'avé a una mesa de negociació amb un calendari i garanties per complir els acords.