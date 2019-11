Un home apunyala a la cama un vigilant del Metro de Barcelona

Un vigilant de seguretat del Metro de Barcelona va resultar ferit lleu a la cama en ser agredit amb una arma blanca per un passatger que volia eludir un control de bitllets a l'estació de Paral·lel, segons van informar els Mossos d'Esquadra. L'incident va tenir lloc poc després de les set del matí en un control a càrrec d'interventors i vigilants establert a la parada, quan un usuari sense bitllet va voler superar-lo i agafar un tren. Quan els vigilants ho van voler impedir, hi va haver un forcejament i l'home va agredir a la cama amb un ganivet un dels agents, que va haver de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat a l'hospital. Els vigilants van retenir l'agressor, de 28 anys, i el van entregar als Mossos, que el van arrestar després que es resistís i ferís de manera lleu un agent del cos.

Cal destacar que a la tarda de diumenge, concretament cap a les cinc, en un altre incident va resultar ferit lleu un vigilant del Tram en haver-hi una discussió amb un grup de viatgers que no havien pagat el bitllet. Segons els Mossos, un dels viatgers va ferir amb una arma blanca el vigilant i el seu gos a l'estació Can Jaumandreu, incident pel qual es va obrir una investigació per poder localitzar l'agressor.