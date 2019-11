El Parlament debatrà la setmana que ve la resolució qüestionada pel TC

El Parlament debatrà en el ple de la setmana que ve una proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP que rebutja la sentència del procés, un text que originalment contenia punts a favor de l'autodeterminació i contra la monarquia la tramitació del qual va suspendre el TC.

Després de la decisió del Tribunal Constitucional, el butlletí oficial de Parlament va publicar que la part afectada de la proposta de resolució independentista quedava suspesa, de manera que aquests punts no es podran debatre ni votar a l'hemicicle.



Subterfugi

No obstant això, des de l'oposició, Cs, PSC i PPC es van posar en prealerta davant la possibilitat que els partits independentistes busquin un subterfugi per incloure el text suspès en forma d'esmena. Fonts parlamentàries van assenyalar que, per evitar un nou desafiament de la cambra catalana al TC, aquests grups van demanar que la Mesa analitzi totes les esmenes que es presentin de forma excepcional perquè aquest organisme pugui frenar aquells punts que contradiguin el tribunal. La part de la proposta de resolució suspesa afirmava que el Parlament «reitera i reiterarà tantes vegades com ho vulguin els diputats» qüestions com la reprovació de la monarquia, la defensa de l'autodeterminació o la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya.



La CUP insisteix

La CUP presentarà una esmena a la proposició conjunta dels diputats independentistes per intentar introduir el text que ja va impugnar el Tribunal Constitucional en contra de la monarquia i en favor de l'autodeterminació.