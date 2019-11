Torra convocarà la taula de diàleg de partits catalans al desembre

El president de la Generalitat, Quim Torra, convocarà la taula de partits catalans per reunir-la al començament de desembre per «aclarir el posicionament del Govern català en el futur diàleg» amb el Govern central. Així ho va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ahir en una roda de premsa després del Consell Executiu, en la qual va explicar que no es convoca des d'abans del 28 d'abril «perquè no es barregés amb les convocatòries electorals». El diàleg dins de Catalunya o entre Catalunya i la resta d'Espanya és un dels punts de fricció entre tots dos executius, que pot decantar el futur de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol, que entén que el que passa a la comunitat catalana és un problema de convivència que primer s'ha d'abordar entre els partits catalans.

Per la seva banda, l'executiu de Torra defensa que es tracta d'un conflicte polític que han d'abordar entre l'administració estatal i la de la comunitat, i Calvet va retreure a la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, que «obviés el diàleg» en el seu discurs de dilluns en un acte de Foment del Treball. «Si el que vol és reduir això a un problema de convivència, s'equivoca. Reclamem un diàleg entre governs. La investidura, lògicament, és un punt on es definiran les normes del joc», va advertir.



El paper del PSC

Preguntat per què esperen de la reunió de partits catalans del desembre, va explicar que al Govern català li agradaria que servís «per compactar la posició dels partits, perquè en la taula estan representades les majories del 80% que rebutgen la repressió».