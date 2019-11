El CAP del Raval guanya al MACBA la guerra per la capella de la Misericòrdia

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) s'ampliarà finalment per la plaça dels Àngels i el CAP Raval Nord s'ubicarà a la capella de la Misericòrdia. Així es va anunciar ahir des del museu, on es va donar a conèixer la nova proposta d'ampliació del museu inclosa a l'Estratègia MACBA 2022 després d'una reunió del Consell General. El MACBA creixerà així per la mateixa plaça dels Àngels i ho farà en un edifici annex al Convent dels Àngels.

L'anunci desencalla més d'un any de negociacions i de controvèrsia entorn a quina havia de ser la ubicació del CAP Raval Nord i per on s'havia d'ampliar el MACBA.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va considerar que el fet que el CAP s'ubiqui a la Capella de la Misericòrdia i que el MACBA s'ampliï a la plaça és «satisfactori» i «un bon exemple de diàleg i interlocució entre administracions».