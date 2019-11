Colau, Albiach i Candela López colideraran l'espai dels comuns

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, i la primera tinenta d'alcaldia de Castelldefels, Candela López, seran nomenades coordinadores nacionals de Catalunya en Comú. Les tres dirigents encapçalen l'única candidatura que s'ha presentat en el procés intern de l'espai per renovar els òrgans de direcció. Segons va explicar l'organització en un comunicat, en no haver-se inscrit cap altra llista, la candidatura serà proclamada guanyadora el proper 2 de desembre. Colau, Albiach i López lideraran una executiva nacional conformada per 30 membres, amb càrrecs de l'espai a l'Ajuntament de Barcelona, al Parlament, al Congrés i al Parlament Europeu.