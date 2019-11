Investiguen irregularitats urbanístiques amb una filla de Pujol implicada

La Fiscalia de Barcelona investiga presumptes irregularitats en la concessió de llicències per construir 96 apartaments a Sant Vicenç de Montalt entre 2004 i 2007, una operació en què presumptament també hi va haver implicació de Marta Pujol Ferrusola, filla de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, van informar fonts del Ministeri Públic. Segons va publicar «La Vanguardia», Pujol Ferrusola era llavors arquitecta municipal i la Guàrdia Civil està investigant les llicències i els informes tècnics favorables a la construcció per un presumpte delicte contra l'ordenació del territori.

El Servei de Delictes Urbanístics de la Fiscalia i la Guàrdia Civil també investiguen un presumpte delicte de tràfic d'influències. La construcció dels immobles està paralitzada des de setembre del 2007 després que una sentència declarés la nul·litat de la llicència d'obres.