Torra aposta per esgotar la legislatura catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat aquest dijous avançar eleccions i les ha situat en 2021, quan la legislatura compleix els quatre anys, un moment en què ja ha avançat que no serà candidat de JxCat.

Fins a quatre vegades ha negat que vulgui avançar eleccions quan se li ha preguntat per això en una entrevista a RAC1, en què tampoc ha volgut posar-se en la hipòtesi que serà inhabilitat per un possible delicte de desobediència, ja que creu que pot guanyar la batalla judicial en instàncies espanyoles o europees.

Així, "si de mi depèn, que depèn de mi", no hi haurà eleccions el 2020, ha subratllat Torra, que ha negat que en la reunió amb l'expresident català Carles Puigdemont a Bèlgica abordaran l'escenari de l'avançament electoral.

Ha remarcat Torra que no té "cap intenció" de convocar-les, si bé ha admès que en aquests temps "les coses no depenen només del president de la Generalitat, però avui, ha insistit, descarta" completament qualsevol avançament electoral".

En aquest sentit, ha situat les eleccions el 2021, quan toquen, i en aquests comicis ha descartat ser candidat: "No em tornaré a presentar a cap altra elecció", ha afirmat el president català.

Preguntat per si hauria de presentar Puigdemont com a candidat, Torra ha respost: "Això no ho sé contestar".

El president de la Generalitat ha negat que en algun moment s'hagi plantejat dimitir, si bé ha reconegut que ha passat per moments "difícils".

Ha admès que l'horitzó és "gris" després que els tres partits independentistes no hagin pogut consensuar una resposta unitària a la sentència del procés i ha subratllat que la culpa és de tots, també seva, perquè com a president de la Generalitat és el "responsable de tot".

En aquest sentit, ha admès que "potser" no ha tingut "l'encert de trobar les complicitats" entre les forces sobiranistes per poder disposar d'un horitzó "clar".