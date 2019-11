La connexió russa del Tsunami, a la taula de l'Audiència Nacional

L'Audiència Nacional investiga presumptes ingerències de l'espionatge rus a Catalunya. A la taula del jutge Manuel García-Castellón hi ha actualment diverses línies d'investigació, l'última de les quals se centra en els moviments d'una unitat d'elit dels serveis d'intel·ligència de Rússia a Catalunya. Segons va informar ahir El Periódico, capçalera de Prensa Ibérica, empresa editora de Diari de Girona, una d'elles és la col·laboració de hackers russos en les activitats de Tsunami Democràtic. Aquestes connexions són investigades per la Policia Nacional, incloses les relatives a la participació de pirates russos per col·laborar amb la plataforma independentista, sobretot a l'hora de convocar protestes. En aquest sentit, els serveis d'aquests pirates, que també es desenvolupaven en altres països (com durant les eleccions a la presidència dels Estats Units) sí haurien estat buscats per l'independentisme. En la peça, separada de la dels CDRs, s'assenyala la rapidesa amb la qual Tsunami procedia a la substitució (fins i tot des de Malàisia) de les desenes de pàgines web clausurades per ordre del jutge el passat 17 d'octubre. Tot i això, en els disturbis viscuts a Catalunya després de la sentència, que el jutge estudia si han de ser investigats per terrorisme, no s'han trobat evidències que connectin les plataformes amb hackers russos. En el cas de les accions de la unitat d'elit del servei d'intel·ligència de Rússia, fonts jurídiques desvinculen l'independentisme de la mateixa activitat. De les indagacions es desprèn que la seva contribució es va deure més al fet que Catalunya era la millor carta que van trobar per desestabilitzar Espanya, que no pas a prestar serveis reclamats pels independentistes. La seva activitat en el procés s'assimila així a la desenvolupada en altres països, com amb els Armilles Grocs a França.



Expert en sabotatges

García-Castellón també investiga en diligències secretes la relació entre un suposat espia rus expert en sabotatges i membre d'una facció desestabilitzadora, amb els membres de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT) dels Comitès en Defensa de la República (CDRs) detinguts el passat mes de setembre i a la presó provisional, segons informen fonts de la investigació a Europa Press.

En concret, les indagacions se centren en la brigada 29155, una facció del Departament Central d'Intel·ligència de Rússia (GRU) que s'hauria estat desplegant a Europa Occidental durant més d'una dècada amb l'objectiu de desestabilitzar diferents estats i que podria estar intervenint a Catalunya. Els integrants d'aquesta facció a la qual s'atribueix l'enverinament de l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla al Regne Unit el març de 2018 són especialistes en sabotatges i atemptats, d'acord amb les fonts consultades.