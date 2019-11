La Fiscalia estudiarà individualment un eventual tercer grau als condemnats de l'1-O

La fiscal general, María José Segarra, va afirmar que estudiaran de manera personalitzada les eventuals concessions de tercer grau als líders sobiranistes condemnats pel Tribunal Suprem: «Totes les actuacions de la Fiscalia es fan amb caràcter personalitzat i amb un estudi personalitzat».

Així es va pronunciar als periodistes durant d'una visita a la Ciutat de la Justícia de Barcelona ahir, en preguntar-li si la Fiscalia s'oposarà a un eventual tercer grau dels Serveis Penitenciaris de la Generalitat als líders independentistes condemnats a presó.

Segarra va assenyalar que la Generalitat té competències en matèria penitenciària per proposar el tractament de cada pres, que pot incloure la concessió del tercer grau: «En cadascun d'aquests casos la Fiscalia estudiarà les resolucions que dicti l'administració penitenciària i, en conseqüència, actuarà si està en disconformitat». Va afirmar que si la Fiscalia dissenteix d'alguna de les resolucions «plantejarà els recursos davant dels tribunals competents» tot i que va destacar que no pretén transmetre una idea preconcebuda, i va assenyalar que la institució que representa actua en tots els procediments i visita freqüentment els centres penitenciaris com a part de les seves funcions de vetllar pels drets dels presos.

Segarra també va destacar, en ser preguntada, que l'informe d'Amnistia Internacional (AI) publicat dimarts considera que el judici a l'1-O va ser just, i sobre les penes de presó als jutjats va dir: «Estem davant una sentència condemnatòria que evidentment haurem de complir».

En aquest sentit, també va assegurar que el ministeri públic té en compte les «reflexions i decisions» de la condemna del Suprem a la cúpula del procés, de manera que podria canviar en el seu moment de rebel·lió a sedició l'acusació al major dels Mossos Josep Lluís Trapero.

La fiscal general va assegurar que la Fiscalia respecta l'informe d'AI, del qual va destacar que «s'indiquen coses tan importants com l'absolut respecte al procés, a un judici just, la garantia dels drets de les parts, fonamentalment dels acusats» i el dret a la presumpció d'innocència.

En paral·lel, Segarra va afirmar que estan estudiant «la possibilitat d'impugnar» la resolució mitjançant la qual un jutjat de Madrid va imputar periodistes de vuit mitjans per informar sobre el sumari del CDR abans d'aixecar-se el secret de sumari.



Suport als fiscals de Catalunya

Segarra també va voler «incloure un missatge de suport als fiscals que treballen a Catalunya», i va destacar que dimecres es va reunir amb fiscals provincials.

«Resulta d'extraordinari interès i utilitat conèixer de primera mà els problemes dels fiscals» i coordinar-se a la feina, va assenyalar Segarra. Va ressaltar la importància de donar suport als fiscals a Catalunya, i va dir que «específicament aquesta setmana ho havia de fer d'una manera molt especial pel que fa a un fiscal que s'ha vist assenyalat per la seva feina».