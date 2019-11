Colau insinua la influència d'Agbar en l'aval del Suprem a la gestió mixta de l'aigua

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va insinuar ahir que l'empresa Agbar va influir en la decisió de Tribunal Suprem d'avalar l'adjudicació del servei de l'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a una empresa publicoprivada controlada per aquesta multinacional de l'aigua.

«Hi ha detalls que criden l'atenció. Al Suprem la causa ha canviat de sala tres vegades, fins arribar a la mateixa que va tombar la causa de les hipoteques perquè posava en perill les entitats financeres», va dir Ada Colau en una entrevista a l'emissora radiofònica RAC1.

L'alcaldessa va criticar aquesta sentència del TS, contrària als interessos de l'Ajuntament de Barcelona, que vol anul·lar la concessió i optar per la gestió pública de l'aigua, i va assegurar que seguiran treballant per remunicipalitzar l'aigua. Per argumentar els seus recels, Colau també va apuntar «una altra dada curiosa: Agbar té un conveni amb el Consell General de Poder Judicial per poder fer formació als seus jutges en matèria d'aigua».



La resposta del TSJC

En relació a aquesta última afirmació, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va precisar que el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i la Fundació Agbar van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de formació l'any 2011, que es va prorrogar anualment fins que «l'1 de gener de 2016 va quedar sense efecte», a petició del CGPJ.

Colau va aprofitar per expressar el convenciment que «hi ha un mal funcionament de la cúpula judicial, que requereix que es revisi». «No puc fer una afirmació categòrica, però no és només l'aigua. Són les hipoteques i altres causes del Suprem que generen perplexitat [...] Cada vegada que hi ha causes grans que afecten grans interessos econòmics hi ha sentències que van contra el sentit comú», va declarar Ada Colau. La sentència va avalar la societat mixta Aigües de Barcelona i va desestimar l'anul·lació del TSJC.