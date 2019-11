Intensa polèmica per la proposta del PSC de «flexibilitzar» la immersió lingüística

La proposta del PSC de «flexibilitzar» la immersió lingüística per adaptar les hores lectives en català, castellà i anglès a l'entorn de cada escola va desencadenar, ahir, una forta polèmica a les xarxes socials, on diversos sectors els van acusar de voler acabar amb el model implantat a Catalunya des de 1984. El debat s'origina a partir del contingut del document marc del PSC per al 14è Congrés que celebrarà del 13 al 15 de desembre –encara obert a esmenes–, que opta per «ampliar les hores de castellà i anglès d'acord amb les necessitats de cada escola», de manera que s'assoleixi un «model plurilingüe» i «flexible» que concordi amb la realitat sociolingüística de Catalunya.

Amb aquesta modulació del sistema d'immersió, el PSC pretén fer front al «risc» que la llengua materna sigui un motiu de divisió a Catalunya, cosa que en el mateix text marc atribueixen a la «instrumentalització» i a l'«ús partidista» que els «nacionalismes» han fet de la llengua, «especialment a l'escola». No obstant això, des de sectors sobiranistes s'ha interpretat aquest «ampliarem les hores de castellà i anglès» com una esmena a la totalitat al sistema d'immersió lingüística, pel qual la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya és el català, mentre que el castellà i l'anglès s'imparteixen només en les hores corresponents a aquestes assignatures.



Queixes de la majoria de partits

Entre els qui han aixecat la veu hi ha l'exsocialista i líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, que va ser conseller d'Educació de la Generalitat durant el govern tripartit que presidia José Montilla. «El PSC abandona l'últim vestigi de catalanisme progressista. Adopta el programa de Ciutadans renunciant al model educatiu que vam aixecar junts fa prop de 40 anys amb el català com a llengua vehicular», va escriure a Twitter. Des de les files de JxCat i els comuns, es va acusar el PSC de qüestionar l'ensenyament en català per atraure votants de Ciutadans després de la desfeta electoral dels taronges, que sempre han fet bandera de la seva oposició al model d'immersió. Així, la diputada Gemma Geis es va preguntar si el PSC votarà com Cs en temes d'immersió lingüística al Parlament, i va exclamar: «Sempre es pot anar a pitjor i això és una clara mostra». En la mateixa línia, el diputat dels comuns Lucas Ferro va tuitejar «L'escola pública catalana és una victòria del catalanisme popular [...]Renunciar a això no val el grapat de vots d'un Ciutadans moribund».

Des de la CUP, Lluc Salellas va avisar: «Semblava que la defensa del català era l'únic fil que mantenia unit el PSC amb el catalanisme. Tallant aquest vincle posa fi a dècades de lluita comuna».