L'ambaixador rus titlla de «fantasia» les informacions sobre agents en el procés

L'ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin, va desdenyar, ahir, les informacions que apunten a la presència a Catalunya d'un grup lligat als serveis d'intel·ligència russos: «A l'espai mediàtic d'Europa Occidental i EUA circulen fantasies diverses sobre grups que van arribar per dues hores i després se'n van anar». Korchagin va concedir una entrevista a les agències russes Sputnik, RIA Novosti i Tass –les dues oficials– en la qual es mostra indignat per les informacions i afirma que hi ha «forces que volen soscavar les relacions d'amistat entre Rússia i Espanya, que es desenvolupen de manera positiva». L'Ambaixada russa a Madrid va difondre el contingut de les entrevistes. El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, investiga en diligències secretes la relació entre un suposat espia rus expert en sabotatges i membre d'una facció desestabilizadora, amb els membres de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT) dels Comitès en Defensa de la República detinguts el passat mes de setembre i en presó provisional, segons van informar fonts de la investigació a Europa Press.

En concret, les perquisicions se centren en la brigada 29155, una facció del Departament Central d'Intel·ligència de Rússia (GRU) que s'hauria desplegat a Europa Occidental durant més d'una dècada amb l'objectiu de desestabilitzar diferents estats i que podria intervenir a Catalunya, tal com va avançar El País.

S'investiga, en concret, si l'ERT es reuniria amb membres de la 29155 d'alta gradació que opera sota el pseudònim de Sergey Fedotov, que ja havia estat abans a Catalunya.



Reunió ministerial al Japó

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació en funcions, Josep Borrell, es reuneix avui amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, aprofitant que tots dos assisteixen a una reunió ministerial del G20 a Nagoya (Japó), segons fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica consultades per Europa Press.

Les fonts van puntualitzar que aquesta reunió bilateral estava planejada des de fa temps. No obstant això, es produirà just després que a Espanya s'hagi publicat que l'Audiència Nacional investiga la suposada presència d'un agent rus a Catalunya en relació amb el procés independentista. Borrell dijous va dir que no en tenia ni la més «remota idea» sobre l'assumpte. La trobada al Japó no té una agenda de temes predeterminats i es produeix més aviat pel fet que Borrell serà, a partir d'l'1 de desembre, alt representant de la UE per a la Política Exterior i Seguretat Comuna. Borrell va rebre fa un any a Madrid a Lavrov, i des de llavors els dos Governs han mantingut tres reunions.