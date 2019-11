El PSC avala un govern de coalició amb Unides Podem amb el suport del 93,64% de la militància

Els militants del PSC han avalat la formació d'un govern de coalició a l'Estat entre el PSOE i Unides Podem amb el suport del 93,64% dels vots (6.007 vots). La participació a la consulta ha estat del 44,94% del cens (6.415 persones) d'un total de 14.276. A la votació interna, que va començar el divendres telemàticament i aquest dissabte al matí als punts presencials i s'ha allargat fins a les vuit del vespre, hi ha participat tant militants socialistes com de les JSC (Joventuts Socialistes de Catalunya). Hi ha hagut un 5,22% de vots contraris (335), un 1,09% en blanc i un 0,05% de vots nuls.

Com ha explicat la formació, un total de 773 militants han votat al procés intern de manera electrònica, mentre que el gran gruix de participació ha estat presencial en alguna de les 106 meses repartides pel territori, amb 5.642 persones. Aquest dissabte també s'ha consultat a la militància del PSOE el seu posicionament en relació a l'acord.

Com ha recordat el PSC, l'última consulta a la militància va ser el 2016 per saber el suport dels afiliats a un possible acord de governabilitat amb Ciutadans. En aquesta ocasió hi va participar un 31,43% del cens (5.940 vots), i un 77,78% hi va votar a favor, un 20,96% en contra, un 1,45% en blanc i un 0,08% nul.